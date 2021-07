Omrop TIP: portret van Diet Huber in Weromrop.tv

Diet Huber woonde het grootste deel van haar leven buiten Fryslân. Nadat ze tien jaar (met man en dochter) in Noord-Zweden woonde, ging ze in Amsterdam wonen. In haar flat daar vertelt ze in dit portret over haar leven, werk en taal.

"Als kind was ik al gefascineerd door klanken, hoe dingen klinken. Ik had een Hollandse papa en een Friese mem. Mijn moeder was gek op gedichten en er werd thuis veel gelezen."

Maanapen

Na de oorlog ging Diet Huber naar de Kunstnijverheidsschool (nu Rietveld Academie) in Amsterdam. Ze schreef al verhalen toen Fedde Schurer, hoofdredacteur van de Friese Koerier haar vroeg om voor hem te werken.

"Fedde kon heel goed lachen. We hadden altijd vreselijke lol. Dat is voor mij een groot punt, dat mensen kunnen lachen. Hij leek zo ernstig, zo met die zwarte hoed. Ik was een beetje bang voor hem, zo'n belangrijke man. Toen begon hij over 'Maanapen', uit werk van mij en zei: 'jou heb ik altijd al graag willen ontmoeten. Weet je wat ik dacht toen ik voor die rechter stond (bij Kneppelfreed, red.), maanaap, die man lijkt op een maanaap.' Toen moest ik zo lachen."