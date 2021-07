Jongeren zelf aan het roer bij culturele projecten van Broei

Volgens artistiek leider van het project, Tamara Schoppert, is deze groep niet zomaar uitgekozen. "We zagen dat er bij culturele hoofdstad bijna geen projecten en podia waren voor en door jongeren. We vonden dat dat er bij Arcadia - de legacy van culturele hoofdstad - wel moest komen."

Heeft wel wat van Under de toer

Jongeren kunnen met een idee of plan komen op het gebied van muziek, theater, een installatie of misschien heel iets anders. Ze worden dan gekoppeld aan een professional. Het idee achter het project lijkt erg op het Under de toer-project in 2018 waarbij voorstellingen in en bij kerken werden gehouden.

Wel krijgen de jongeren in opdracht mee waarmee ze aan de slag moeten. "Broei is onderdeel van Arcadia, het 'land van melk en honing'. Dus het thema moet zijn hoe we nu met onze wereld omgaan en in de toekomst om zouden moeten gaan, en wat Arcadia is voor de jongeren."

Presentatie bij vervolg op LF2018

Jongeren kunnen zich via de website van Broei opgeven. De presentaties van de projecten zijn bij Arcadia: het vervolg op culturele hoofdstad dat volgend jaar van mei tot augustus plaatsvindt.