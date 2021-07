Oud-piloot: "Schietstoel gebruik je alleen als het echt niet anders kan"

Volgens Joop Bekkema komt een vliegtuig niet zomaar in de problemen. Ook het verlaten van de F-16 is heel ongewoon, zegt Bekkema. "Dit is een heel bewuste actie, die je doet wanneer het echt niet anders kan. Het is een hele stap om de betrekkelijke veiligheid van de cockpit te verlaten en dan het onzekere in te gaan met zo'n stoel. Maar als je op neerstorten staat moet je wel."