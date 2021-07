Knuffelkonijn moest signaal zijn dat meisje (15) te jong was voor seks; Justitie eist celstraffen

Justitie eist nu 20 maanden cel tegen een man uit Drachten (40), plus tien maanden voorwaardelijk. Tegen een man uit Franeker (23) is zes maanden cel geëist, plus vier voorwaardelijk.

Tegen een man van 47 uit Delfzijl is vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk.

"Ik heb verkeerd gehandeld"

De man uit Drachten heeft vorig jaar drie keer seks gehad met het meisje. In de rechtszaal brak hij. "Dit is verschrikkelijk voor het meisje. Ik heb verkeerd gehandeld. Dit is zo stom van mij. Ik had moeten weten dat ze zo jong was."

De man wordt ook verdacht van bedreiging. Hij zou geld teruggeëist hebben, omdat ze 'niet leverde wat hij wilde'. Hij dreigde naar haar ouders te stappen, of naar de politie, om haar aan te geven.

"Hij zou haar geheim openbaren. Behoorlijk intimiderend. En toen wist hij al dat ze minderjarig was. Hij was op zoek naar een vaste escort in de buurt. Zo stuurde hij haar een bericht dat ze haar pooier wel kan worden en dat hij dan gratis seks zou krijgen", zei de officier van justitie.

Volgens een psycholoog is de kans op herhaling groot. De man moet behandeld worde, zegt hij.

Seks in de auto

De man uit Franeker had één keer seks met het meisje, in zijn auto op een parkeerplaats in Drachten. Volgens het openbaar ministerie deed de man niet genoeg om haar leeftijd te controleren. "Als je je op het pad van prostitutie begeeft zitten daar risico's aan. Je moet weten dat er zoiets kan gebeuren", zei de officier.

De verdachte zegt dat hij niet wist dat het meisje minderjarig was. "In de advertentie stond dat ze 19 was. Ik had geen redenen om te denken dat ze 15 was."

De man heet een eenmanszaak, en een celstraf zou daar grote gevolgen voor hebben, zegt hij. "Dan verlies ik al mijn klanten, dan kan ik net zo goed stoppen."

Meer verdachten

Een dag eerder stonden twee mannen van 22 jaar oud voor de rechter, in dezelfde zaak. Tegen hen eiste justitie ook celstraffen.

Later op de dag moeten nog twee klanten voorkomen. Dat gaat om een man uit Leeuwarden, en een man uit Delfzijl. En vrijdag moeten er ook nog drie mannen voor de rechter verschijnen die seks met het meisje gehad hebben.