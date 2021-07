Rijksadviseur Veldhuis kritisch over Lelylijn: Fryslân kiest verkeerd

Veldhuis vindt het Deltaplan een vreemd voorstel en heeft het volgende advies voor Fryslân: "Kies niet nu voor het importeren van een probleem dat je zelf niet hebt, om een spoorlijn binnen te halen. Volgens mij heeft Fryslân hele andere kwaliteiten, zoals rust en ruimte en mooie dorpen en kleine steden."

De rijksadviseur is van mening dat het Noorden en ook Fryslân eerst zelf een toekomstvisie moet maken, voordat een ingrijpend besluit wordt genomen over de Lelylijn in combinatie met de 220.000 extra woningen.

Veldhuis betwijfelt ook of de Lelylijn Fryslân wel zoveel zal opleveren. De spoorlijn is volgens hem vooral in het belang van Groningen en Amsterdam. Een snelle trein heeft immers zo weinig mogelijk tussenstops. Hij houdt zelfs rekening met een snelle trein die tussen Amsterdam en Groningen alleen in Lelystad stopt en in hoog tempo voorbij Heerenveen en Drachten snelt. "Een vlugge trein die vaak stopt, is een trein die niet bestaat."