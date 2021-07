Kunstrijder Fernández López moet kunstrijden terugbrengen naar wereldtop

De KNSB wil dat het kunstrijden meer gaat leven in Nederland. Dat moet gebeuren met de komst van het nieuwe trainingscentrum en door de komst van oud-wereldkampioen Fernández López naar Heerenveen. "Hij wist kunstrijden ook in Spanje populair te maken. We hopen dat het op die manier ook in Nederland gaat lukken", zegt Venhuizen van de KNSB. "We zullen ook kijken of we ook meer entertainment vanuit het kunstrijden kunnen brengen."

De afgelopen twee dagen was de beroemde kunstrijder al in Fryslân, om de sporters en de faciliteiten te bekijken. Op die manier hoopt de KNSB dat de komst van de Spanjaard het kunstrijden weer naar een hoger niveau kan tillen. "We hebben nu sinds 45 jaar eindelijk een plek op de Olympische Spelen. Dat hopen we over vier jaar nog eens te doen, ook in meerdere disciplines."

'Extra ijsvloer'

De KNSB heeft de keuze gemaakt voor Heerenveen vanwege de faciliteiten die er nu al zijn. "Voor de beste faciliteiten komen we in Heerenveen uit", zegt Venhuizen. "We hebben ons laten vertellen dat er ook ontwikkelingen zijn om mogelijk na te denken over een extra ijsvloer, maar vooralsnog kunnen we uit de voeten en gaan we volgend jaar gewoon van start."