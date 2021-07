PC ziet af van organisatie keats-off

De keats-off stond voor donderdag 29 juli op het programma. Die werd door de kaatsbond KNKB echter geschrapt, omdat er voor die datum te weinig wedstrijden plaats konden vinden om tot een representatieve rankinglijst te komen.

PC niet blij met 'matige communicatie'

Daarvoor was het nodig dat de vrijeformatiepartijen van 31 juli (Sexbierum) en 1 augustus (Witmarsum) nog mee moesten tellen. De PC was niet blij met dit besluit en zeker niet met de matige communicatie van de kaatsbond over dit besluit.

De PC wilde plannen maken om de keats-off te organiseren op maandag 2 augustus. Dat is ook de dag van de loting.

Te veel praktische hindernissen

De organisatie van de keats-off op die dag blijkt echter te veel praktische hindernissen op te leveren. De PC heeft daarom het besluit genomen dit jaar geen keats-off te organiseren.

De PC vindt het jammer dat de succesvolle keats-off niet door kan gaan, maar het kaatscollege staat er aan de andere kant ook vrij nuchter in. PC-voorzitter Ids Hellinga: "We hebben geen last van het hooi, dan verkopen we liever de geit."