Grote staking in de metaalsector: "Bedrijven kunnen stil komen te liggen"

Er wordt gestaakt voor een betere CAO, en die moet op verschillende punten verbeterd worden, zegt Tristan Westra van de vakbond CNV: "Er zijn verschillende belangrijke punten, zoals reële loonsverhoging, zodat mensen niet in koopkracht achteruit gaan, want dat dreigt nu wel te gebeuren. Andere belangrijke punten zijn mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken en meer aandacht voor flexwerkers, dus meer vaste banen."

Westra is donderdag in Marum in Groningen, waar hij 1500 stakers verwacht. "De stakingsbereidheid is heel erg groot, er komen een groot aantal mensen vandaag. We hebben wel de verwachting dat daarmee de bedrijven vandaag én morgen stil komen te liggen."

Verschil tussen vakbonden en werkgevers groot

Bij eerder overleg tussen vakbonden en werkgevers bleek dat de wensen ver uit elkaar liggen. "De werkgevers willen bijvoorbeeld maar per jaar een procent loonsverhoging, waarbij de vakbonden aan zo'n vier of vijf procent denken. Dus het is een enorm gat wat daar is ontstaan."

Volgens Westra gebruiken werkgevers de coronacrisis onterecht als excuus om de lonen niet te verhogen: "Het gaat goed in de sector metalektro, bedrijven maken goede winsten, zelfs recordwinsten, dus ze lijken op geen enkele manier last te hebben van corona."

Landelijke staking effectiever

Westra denkt dat de stakingen deze keer een groter effect zullen hebben: "We zijn al zes, zeven maanden bezig, vandaag is wel de eerste keer dat echt landelijk wordt gestaakt. Tot nu toe waren er steeds estafettestakingen door het land heen. We gaan nu landelijk, en we hopen daarmee een klap uit te delen zo voor de zomer."