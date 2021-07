F-16 in de problemen op Leeuwarder vliegbasis; twee gewonden

Het incident vond plaats op het taxiplatform, dat ligt midden op de vliegbasis. De piloot is naar het ziekenhuis gebracht. Een persoon die in het gebouw aan het werk was waar het vliegtuig in reed, is ook lichtgewond geraakt. Die is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

Hoe de problemen konden ontstaan, is op dit moment nog niet bekend. Dat wordt onderzocht. Onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat op de vliegbasis Leeuwarden een verkennend onderzoek doen naar het incident.

Druk op de spottersbult

Vliegtuigspotter Tycho Del Grosso zag het gebeuren. "We stonden bij de spottersbult bij Marsum", vertelt hij. "Ineens hoorden we heel veel kabaal. En op dat moment zie ik een staart van een F-16 over het platform rollen op redelijk harde snelheid."