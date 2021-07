Laatste F-16 vliegt uit: einde van een tijdperk op de vliegbasis van Leeuwarden

34 keer een F-16 neergestort

Van de ongeveer tweehonderd F-16's die op de vliegbasis gestationeerd zijn geweest, zijn er door de jaren heen 34 neergestort. Veertien vliegers zijn hierbij om het leven gekomen.

In Fryslân ging het om F-16's die neergestort zijn in het IJsselmeer, het Lauwersmeer, de Waddenzee, op de Noordzee, in de omgeving van Vlieland, de vliegbasis Leeuwarden en tussen Arum en Franeker. Een van de ergste ongevallen met toestellen van de vliegbasis was bij Noordscheschut in Drenthe in 1983. Twee F-16's crashten daar op een stuk weiland vlak naast een woonwijk. Beide vliegers kwamen daarbij om het leven.

Missies

Van 1993 tot eind 2018 heeft defensie de F-16 ingezet boven conflictgebieden. Personeel van de vliegbasis Leeuwarden werd regelmatig uitgestuurd naar Italië voor missies boven de Balkan en naar Sardinië voor missies boven Libië. Verder ook naar Kirgizië en later Afghanistan voor de strijd tegen de Taliban en Al-Qaeda en later ook naar Jordanië voor de strijd tegen IS in Syrië en Irak.