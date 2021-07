Wat kan tennisser Sander Arends op Wimbledon dit jaar?

Omdat het speelschema in Londen door het natte weer van de afgelopen dagen vertraging heeft opgelopen, worden de partijen in het dubbelspel de komende dagen ingekort. Waar je gewoonlijk drie sets moet winnen, zijn dat er in ronde 1 en 2 van het dubbelspel dit jaar twee.

Het kan ook zomaar zo zijn dat er donderdag weer regen valt in Engeland. In dat geval komt Arends pas vrijdag in actie. Of, bij veel water, nog later.