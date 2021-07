Duitsland heeft slecht nieuws voor Lelylijn: snelle trein Groningen-Bremen 'niet interessant'

"Het gaat bij treinverkeer niet alleen om de kortste route, maar ook om hoe snel de trein op een traject kan rijden. Alle treinen uit Scandinavië zullen in de toekomst over Hannover of Osnabrück rijden. Een sneltrein vanuit Scandinavië via Hamburg naar Groningen ligt niet voor de hand."

Overleg met Van Veldhoven

Ferlemann heeft in zijn functie regelmatig overleg met zijn Nederlandse collega Stientje van Veldhoven en de NS-directie. Zij zijn het volgens hem met het Duitse standpunt eens dat een snelle, internationale treinverbinding rendabel moet zijn.

"Het is sterk de vraag of een snelle treinverbinding Groningen-Oldenburg-Hamburg wel uit kan. Toen we dat onderzocht hadden, was dat niet zo. De grote vraag is en blijft: zijn er wel genoeg reizigers voor een sneltrein door het Noorden? Ik zie dat op dit moment niet gebeuren."

Geen plannen voor Trans-Europa-Express

Duitsland heeft kort geleden een grote conferentie gehouden over de toekomst van het internationale treinverkeer. Op die conferentie stond het nieuwe treinconcept TEE, de Trans-Europa-Express, centraal. De TEE is een snelle, internationale trein die minstens twee staatsgrenzen passeert, net zoals de sneltrein van Oostenrijk naar Nederland.

Op de kaart van de mogelijke TEE-verbindingen staan in Noord-Nederland en heel Noordwest-Duitsland geen spoorlijnen getekend.

Kapotte spoorbrug

Dat de spoorverbinding tussen Groningen en Oldenburg niet in zicht is, heeft mogelijk ook te maken met de kapotte Friesenbrücke. De zeventig jaar oude spoorbrug over de Eems is in december 2015 vernield door een zware aanvaring en ligt er 5,5 jaar later nog steeds zo bij.