Avantia herdenkt slachtoffers moderne slavernij met vijftien schilderijen

Damberg is geboren in Leeuwarden en woont nu op Curaçao. Op het eiland in de Antillen is de slavernij een deel van de geschiedenis en de cultuur. Damberg is een van de deelnemers aan Free Heri Heri. Onder die naam zijn in onze provincie verschillende activiteiten. Heri heri is een Surinaams gerecht dat vroeger het belangrijkste voedsel van de slaven was.

Leeuwarders kunnen donderdag gratis heri heri proeven. Het gratis diner staat onder leiding van kok Reitse Spanninga en Judith Cyrus. Na het eten is er een wandeltocht door de Leeuwarder binnenstad langs locaties die een rol gespeeld hebben in het Friese slavernijverleden.

Damberg is deze dagen in Leeuwarden, waar ze keramische vazen beschildert met afbeeldingen van Chinezen. Ze doet dat op verzoek van Open Stal in Oldeberkoop. Die heeft dit jaar als thema 'tolerantie, vrijheid en vrede'.

Vazen voor slachtoffers moderne slavernij

In het atelier van Lies Huet in de Blokhuispoort werkt Damberg aan haar project. Ze beschildert vijftien vazen, die symbool staan voor de moord op 15 Chinezen in 1942 op Curaçao door de militaire bewakers van een dochteronderneming van Shell.