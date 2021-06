Bijna honderd deelfietsen voor Friese treinstations

De reizigers kunnen dan naar de eindbestemming op de deelfiets en die fiets na afloop weer op het station inleveren. De provincie Fryslân, Arriva en Deelfiets Nederland hopen met de fietsen het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Een deelfiets is niet hetzelfde als een OV-fiets.

In totaal komen er 96 deelfietsen op de Friese stations. Donderdag wordt de eerste gepresenteerd op het station van Mantgum, het station dat door reizigers het best wordt gewaardeerd van alle treinstations in Fryslân.