Jan Teade Nauta wint eerste fierljepwedstrijd van 2021, Van der Wal ver bij de vrouwen

Van der Wal woont sinds kort voor haar werk in Eindhoven en doet in principe alleen in de weekenden mee. Woensdag was ze er wel bij, ook omdat ze voorzitter is van de fierljepvereniging van It Heidenskip.

De afstand van Van der Wal was bijna drie meter verder dan de nummer twee, regerend Fries kampioene, Tessa Kramer. Zij ljepte naar 14,20 meter. Pytrix Westra, vorig seizoen nog Fries kampioene bij de meisjes, werd derde met 14,11.

Persoonlijk records bij de jongens

Bij de jongens ging de overwinning naar Arend Veenstra uit Surhuizum. Hij kwam tot een afstand van 16,15 meter, een persoonlijk record. Auke Jan Jilderda werd, ook met een persoonlijk record, tweede: 15,60 meter.

Hanne Westert pakte de winst bij de meisjes. Zij ljepte naar 14,44 meter en bleef Hilde van der Weij uit Sint Jacobiparochie 13,84 centimeter voor.