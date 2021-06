Kunstwerk voor Foekje Dillema in Burum vernield

Het kunstwerk, een kapelletje met daarin een lotusbloem in de knop, is in 2014 ontbloot. Het dorpsbelang van Burum wil uitzoeken wanneer de vernieling is geweest. Ze doen aangifte bij de politie.

Eerste slachtoffer verplichte geslachtskeuring

Foekje Dillema (1926-2007) was een atlete uit Burum. In de korte periode waarin ze actief was in de atletiek, was ze een grote concurrente van Fanny Blankers-Koen, die totdat Dillema meedeed, een hegemonie had op de 200 meter. Nadat Dillema zich afmeldde voor een seksetest, is ze door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie geschorst voor het leven. Na haar dood bleek uit DNA-onderzoek dat Dillema een 'mozaïek' was van mannelijke en vrouwelijke chromosomen.

Dillema was in 1950 het eerst slachtoffer van een verplichte geslachtskeuring, schrijft haar biograaf Max Dohle.

De KNAU heeft na haar overlijden in 2007 excuses aangeboden en haar persoonlijke record op de 200 meter erkend. Volgens Andere Tijden Sport was de schorsing van Dillema het grootste schandaal in de Nederlandse sportgeschiedenis.