Kippen in deel van Fryslân mogen na acht maanden weer naar buiten

In Nederland zijn sinds 21 mei geen besmettingen meer gevonden op pluimveehouderijen. In Baarn (Utrecht) en Klaaswaal (Zuid-Holland) zijn pasgeleden nog wel wilde vogels gevonden die besmet waren met het virus.

Op andere plaatsen in Europa circuleert het vogelgriepvirus ook nog onder wilde vogels, die ook beestjes op pluimveehouderijen besmetten. In Duitsland is kortgeleden nog een klein bedrijf getroffen, in de deelstaat Nedersaksen, die aan Nederland grenst. In Polen zijn de afgelopen drie weken drie uitbraken geweest.