Rouwbord na 226 jaar terug in Leeuwarder kerk

Ad Fahner, die rondleidingen geeft in de Grote of Jacobijnerkerk, heeft zich in het rouwbord van Douwe Aylva van Loo verdiept. Hij weet nog niet precies waar in de kerk Aylva van Loo begezet was. In een gravenboek uit 1802 staat daar in ieder geval niets over vermeld. Maar deze man is in 1669 overleden en daar zit 140 jaar tussen, zegt Fahner.