Justitie eist tot drie jaar cel voor seksuele uitbuiting 15-jarig meisje

Neffens de manlju wie it famke sels de prostitúsje yn stapt. De 22-jierrige fertochte út Burgum hie har trije kear fuort brocht, de man út Hurdegaryp (ek 22 jier) ien kear. De manlju sprekke tsjin dat se der jild oan fertsjinje woenen.

Volgens de mannen was het meisje zelf in de prostitutie gestapt. De 22-jarige verdachte uit Burgum heeft haar drie keer weggebracht, de man uit Hurdegaryp (ook 22 jaar) eenmaal. De mannen ontkennen dat ze geld wilden verdienen.

Aangespoord door man die zich voordeed als vrouw

Het meisje belandde in de wereld van betaalde seks via socialmediacontacten met een prostituee van rond de twintig. Deze vrouw, in werkelijkheid een 37-jarige man, spoorde haar aan om het werk ook te doen. De Burgumer werd de eerste klant van het meisje. Hij gaf in de rechtbank toe dat hij wist dat ze minderjarig was. De andere verdachte ontkent dit.

De Burgumer wordt ook verdacht van het maken van seksadvertenties, waarin het meisje wordt omschreven als meerderjarig, en het regelen van afspraken. Verder is hij te zien op seksvideo's met haar en zou hij in het bezit zijn geweest van naaktfoto's van het meisje, die hij ook verspreidde.

Behannelje litte

Tegen hem is drie jaar geëist waarvan een voorwaardelijk. Hij moet zich van het OM laten behandelen aan zijn verslavingen en stoornissen. Volgens deskundigen heeft hij een vorm van autisme en is hij verminderd toerekeningsvatbaar.

Verder eist het OM zes maanden cel tegen de man uit Hurdegaryp. Bij hem zijn geen psychische stoornissen vastgesteld.

Komende dagen meer

Zeven klanten uit Fryslân en Groningen verschijnen donderdag en vrijdag voor de rechter. De man die het meisje aanspoorde tot prostitutie komt later voor.