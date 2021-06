Satellietschotels Burum hoeven niet te wijken voor 5G

De schotels van Inmarsat worden gebruikt voor noodoproepen in een groot deel van de wereld. Dan gaat het om signalen van schepen en vliegtuigen. Maar ze zijn door het kabinet nu toegewezen voor 5G. De ontvangstschotels van Burum zouden dan naar het buitenland verplaatst moeten worden, want het zou snelle telecommunicatie via 5G in de weg staan.

Betrouwbare noodcommunicatie

Noodcommunicatie moet betrouwbaar zijn, zo oordeelt de rechter. Dat is het niet meer, als het kabinet zijn zin krijgt en de schotels gebruikt worden voor de andere frequentie voor 5G.

Nationale frequentiewijziging gaat mogelijk niet door

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken had vooraf beter moeten nadenken over een veilige oplossing voor de noodcommunicatie. Ze moet van de rechter in overleg met Inmarsat en andere partijen een oplossing zoeken die de internationale noodfrequentie niet in gevaar brengt. Lukt dat niet, dan gaat het hele plan van het rijk om de frequenties te wijzigen mogelijk niet door.