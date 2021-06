Gedeputeerde wil 'sterkere' studie Fries en een nieuwe hoogleraar met 'Fries profiel'

De gedeputeerde pleit voor een volwaardige studie, waarbij het Fries 'in z'n volledige glorie' kan worden bestudeerd. "Als het half kan, moeten we weer terug naar een zelfstandige studie Fries."

De wortels van de taal doorgeven

De gedeputeerde is zich er bewust van dat het aantal studenten niet zo groot is. "De waarde bij het Fries zit hem niet in de aantallen, maar het zit hem de kennis van de roots van onze taal, en ook van vakken als het Oudfries. Je hebt mensen nodig die de wortels fan de taal goed kennen en die ook door kunnen geven."

Poepjes heeft begrip voor het principe van de 'academische vrijheid' die de RUG wil uitdragen. "De politiek moet geen mensen aanstellen, maar helemaal geen invloed is ook een brug te ver. We moeten hier een weg in vinden."