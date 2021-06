Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen morgen prik halen op Terschelling en Ameland

Voor de volwassenen op de Waddeneilanden waren er eerder ook speciale vaccinatiedagen. De GGD kwam toen naar de eilanden, zodat de eilanders niet naar het vasteland hoefden. Op de vier eilanden wonen in totaal zo'n 10.000 mensen.

In de rest van het land kunnen kinderen van 12 jaar en ouder vanaf vrijdag een afspraak maken voor een coronaprik. Vanaf 10.00 uur zijn de oudsten aan de beurt, die in 2004 zijn geboren. Daarna wordt iedere dag gekeken of er nieuwe geboortejaren kunnen worden uitgenodigd. De eerste prikken worden vanaf volgende week gezet.