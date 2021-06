Omrop TIP: Portret van Anne Feddema in Weromrop.tv

Beeldende kunst, gedichten en muziek lopen in elkaar over in zijn werk. Schilder Kandinsky duikt op in zijn gedichten, maar hij schijft net zo goed ook een gedicht (in het Liwwadders) over een kwartier uit het leven van een patatboer.

Muzikaliteit

Muzikaliteit speelt een grote rol in zijn voordracht. In zijn gedichten gebruikt hij regelmatig zelfbedachte woorden. "Het Fries is een geweldige taal om te gebruiken. Ik vorm woorden tot ze passen in het geheel. Zo moet je taal ook gebruiken."

In zijn werk snijdt hij grote thema's aan (liefde en dood) maar doet dat op speelse wijze. "Alles heeft ritme, kleur en beweging en daartussen beweeg ik mezelf. Het is niet alleen maar vrolijk door het leven, uiteindelijk heeft het meer met levenskracht te maken. Het is leuk als je aan het einde van de dag kunt zeggen: ik ben vandaag weer een beetje mens geweest. Dat vind ik al heel wat."