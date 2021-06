Influencer Sylvana heeft rol in nieuwe Kameleonfilm: "Ontzettend gaaf"

Sylvana was meteen enthousiast: "Toen Steven (De Jong, regisseur, red.) mij vroeg voor rolletje in de film moest ik gewoon ja zeggen, als Fries."

Fries is als thuiskomen

Ze speelt Femke, de vrouw van Syb van der Ploeg. Sylvana's moeder was grote fan van Syb's band De Kast en Sylvana is opgegroeid met al hun nummers. Toen ze met Syb samen speelde in de film, kon ze alle Kastnummers meezingen. En Steven de Jong gaf zijn regieaanwijzingen in het Fries. "Dat was voor mij echt een beetje thuiskomen."

Sylvana is binnenkort te zien in een nieuw televisieprogramma, maar ze mag hier verder nog niets over vertellen. Ze is in ieder geval trots dat ze een rol heeft in de Kameleonfilm. Hoeveel seconden ze in beeld is, weet ze niet. "Maar ik ben er niet uitgeknipt."

Theateropleiding

De rol in de Kameleonfilm smaakt naar meer. Als er meer filmaanbiedingen op haar pad komen, staat ze daar zeker voor open. Ze heeft vier jaar lang de theateropleiding D-Drive in Leeuwarden gevolgd, vertelt ze, "dus ik kan wel een beetje acteren."

Is de première woensdagmiddag in Drachten nog spannend voor haar? Nou ... nee, niet heel spannend, zegt Sylvana. "Het is wel spannend om jezelf terug te zien op het grote scherm, maar deze première is meer leuk dan spannend."