Docent Bert Mul wint rechtszaak tegen Tjalling Koopmans College Hurdegaryp

Mul zegt in een reactie blij te zijn met het vonnis: "Het is echt spannend, zeker als je een paar dagen moet wachten. Ik had hier op gehoopt." Hij hoopt maandag dan ook zonder problemen weer aan de slag te kunnen, om de laatste schoolweek goed af te ronden. "Ik hoop dat de leiding van de school zich gaat voegen naar de letter en geest van deze uitspraak. Dat is echt in ieders belang", zegt Mul.

De leiding van de SvPO/Tjalling Koopmans College was nog niet bereikbaar voor een reactie.