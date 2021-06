GGD: een op twintig Friezen heeft hoog risico op depressie of angststoornis

Een groot deel van de Friezen boven de achttien jaar voelt zich gezond, zo luidt de algemene conclusie uit de Gezondheidsmonitor over het jaar 2020. In totaal 17.681 personen hebben de enquête ingevuld.

Obesitas

Het aantal Friezen met obesitas is licht toegenomen. Het gaat dan om mensen met een body mass index van boven de 30. In 2016 was dit percentage nog 13%. In 2020 is het gestegen naar 15%. Dat beeld is in heel Nederland te zien, aldus de GGD Fryslân.

Aantal rokers opnieuw gedaald

Steeds minder Friezen roken. Vorig jaar was dat 18% van de inwoners. Er is sprake van een dalende lijn, want in 2016 was het nog 21% en in het jaar 2012 was het 24%.

Covid

Omdat het onderzoek is gedaan in 2020 hebben de coronapandemie en de maatregelen daartegen mogelijk de gezondheid, de manier van leven en het welzijn beïnvloed. De GGD zal die gegevens verder analyseren.

De gemeenten gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek voor gezondheidsbeleid.