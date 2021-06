Leeuwarder wethouder Kuiken: Ook andere gemeenten moeten COC Friesland financieel steunen

Momenteel is de gemeente Leeuwarden een van de drie Friese gemeenten die subsidie verlenen aan het COC, de belangenorganisatie voor LHBTIQ+. Volgens Kuiken zouden veel meer gemeenten dat moeten doen. Hij reageert daarmee op de noodkreet die het COC vorige week liet horen na het wegvallen van de provinciale subsidie.

De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk dat het COC blijft bestaan, maar kan volgens Kuiken niet zomaar de subsidierol van de provincie overnemen. Hij wil daarom dat ook andere gemeenten in Fryslân het COC opnemen in hun begroting. "Het bestaansrecht van het COC mag wat mij betreft niet in gevaar komen", zegt de Leeuwarder wethouder.

Lobby

"Het is wat lastig om de gemeente Leeuwarden verantwoordelijk te stellen voor de activiteiten die ze nu ontplooien in heel Fryslân, maar wij zullen zeker alles op alles zetten om die activiteiten in Leeuwarden in ieder geval te borgen", verzekert Kuiken. "Nogmaals, daar hebben wij nu ook al geld voor ter beschikking gesteld."

COC Friesland zegt al langer bezig te zijn met het lobbyen bij de andere Friese gemeenten, maar dat heeft volgens de organisatie nog geen resultaat opgeleverd.