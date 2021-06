Campagne moet gedrag nieuwe soort toerist op Ameland veranderen

Volgens wethouder Theo Faber waren er in de zomer van 2020 ongeveer evenveel toeristen op het eiland als in 2019, maar het voelde drukker, want "de toeristen gedroegen zich anders dan we gewend waren."

Vingers knippen op het terras

Zo gebruikten ze vaker de auto op het eiland. Ook in de natuur zorgden ze voor overlast: "Mensen gaan buiten de paden. Zo gaan ze soms met mountainbikes en elektrische fietsen door gebieden waar ze eigenlijk niet mogen komen. Ook zien we dat het zwerfafval is toegenomen ten opzichte van vorig jaar", zegt Faber. Bovendien knippen ongeduldige toeristen op het terras met de vingers.