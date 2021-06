Natuurmuseum Fryslân verwacht minder exposities door verlaging subsidies

Eerder kreeg het museum ieder jaar zeven ton subsidie van de provincie. In de nieuwe plannen blijft er zo'n vijf ton van over. En dat is te weinig, vindt Woering. Volgens de directeur is op zijn minst 250.000 euro extra nodig.

De provincie wil wel met extra geld over de brug komen. Nog eens 150.000 euro om de grootste problemen op te vangen, maar volgens het museum is dat niet voldoende.

Op veel plaatsen zijn de natuurmusea er al niet meer en dat zou het volgens het museum extra belangrijk maken om die in Leeuwarden overeind te houden.