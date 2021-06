LIVE: Extra Fryslân Hjoed over de verhalen achter de corona-nasleep

In een speciaal televisieprogramma over de nasleep van corona delen vier ex-coronapatiënten hun verhaal. Ze kunnen niet meer werken en hebben een slechte conditie. Het leven is volledig op zijn kop gegooid. Ook schuiven een longarts, een revalidatiedokter en een medisch psycholoog aan. De deskundigen vertellen over de gevolgen die het virus kan hebben en hoe de toekomst er voor deze mensen uitziet.