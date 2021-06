Zes ambtenaren provincie kregen in 2020 waarschuwing voor 'het schenden van de integriteit'

Bij het schenden van de integriteit gaat het in twee gevallen om het niet correct omgaan met burgers, in drie gevallen om het niet goed naleven van de coronaregels en in één geval om discriminatie en misbruik van informatie. Op het provinciehuis is ook elf keer contact opgenomen met een vertrouwenspersoon vanwege ongewenst gedrag.

Waarschuwing

De terechte klachten hebben in zes gevallen geleid tot een waarschuwing aan het adres van de betrokken ambtenaar. Gedeputeerde Avine Fokkens schrikt niet van die cijfers. "Je zou het liefst willen dat niemand een klacht heeft, maar ook een ambtenaar kan een slechte dag hebben en te onvriendelijk of chagrijnig zijn tegen een burger. Het is prima dat een burger daar melding van maakt."

Dialoog

Fokkens is niet zeer ernstige klachten tegengekomen. "Als een medewerker heel vaak een waarschuwing krijgt, dan kan dat theoretisch tot de conclusie leiden dat iemand hier niet helemaal thuis hoort, maar zo zwaar waren deze klachten niet."

Fokkens vindt het zinvol om op het provinciehuis 'de dialoog te voeren' over wat wel en niet integer is. "Over het algemeen ben ik tevreden over hoe het hier gaat, maar niet-integer handelen komt hier ook voor. Het is goed om elkaar scherp te houden op wat wel en niet integer is, want het begint met bewustwording."

De gedeputeerde voegt daaraan toe dat het ook weleens voorkomt dat ambtenaren zich niet correct behandeld voelen door boze burgers. "Dat komt ook weleens voor. Vaak vanuit een bepaalde emotie, waarmee ik het overigens niet goedkeur."

'Over het algemeen gaat het goed'

Hoe vaak het voorkomt dat burgers 'vervelend' zijn tegen ambtenaren wordt niet geregistreerd op het provinciehuis. Het heeft tot nu toe in alle gevallen niet tot klachten bij de politie of een andere instantie geleid. Fokkens wil dit probleem dan ook niet groter maken dan het is. "Over het algemeen gaat het goed tussen burgers en provincie."