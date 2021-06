Gemeenteraad beperkt toegang auto's tot centrum Wolvega

De centrumvisie stond op de agenda, maar het debat ging bijna volledig over het wel of niet autoluw worden van het winkelcentrum. Bert Priest van de winkeliers- en ondernemersvereniging pleitte er nog voor om wel auto's toe te laten. Volgens hem zullen kleine winkels hier veel last van krijgen.

"De auto past niet meer op deze manier in het centrum", zegt fractievoorzitter Hans Visser van het CDA. "Maar laten we in ieder geval met de ondernemers in gesprek blijven over hoe we de parkeerplaatsen goed bereikbaar kunnen maken. Daar hebben we gisteren (maandag, red.) ook een motie over ingediend."

Naast een autoluw winkelgebied op zaterdagmiddag wordt alleen autoverkeer toegestaan op het deel van de Van Harenstraat tussen de Pastoriestraat/Huize Lindenoord en de kruising van Heerenveenseweg/Steenwijkerweg van maandag tot en met zaterdag, van 5.00 tot 12.00 uur.

Onenigheid

Er komt ook een pilot om een verruiming van het autoluwe gebied te verkennen. De partijen in Weststellingwerf waren het bij lange na niet eens. De VVD had weinig begrip voor de positie van coalitiepartner CDA.