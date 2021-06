Epke Zonderland: "Een olympische medaille is niet realistisch"

Wonder

Het moet zijn laatste kunstje worden, de Olympische Spelen van Tokio. Daarna is het mooi geweest voor de ondertussen 35-jarige Epke Zonderland. Maar waar de buitenkant hem als een van de absolute favorieten voor Olympisch goud ziet, reist Zonderland naar Tokio zonder al te hoge verwachtingen.

"Het zou al een wonder zijn als ik mijn eigen oefening kan doen. Er zitten vier vluchtelementen in. Het is realistischer om drie vluchtelementen te doen en dan maar hopen dat het genoeg is voor de finale. Daar ga ik voor. Dat is wel een andere mindset, maar realistischer dan Olympisch goud."

Vier weken

Op 11 juli stapt Epke op het vliegtuig richting Tokio. Hij heeft nog vier weken om op topniveau te komen, want op 24 juli is de kwalificatie voor de rekstokfinale.