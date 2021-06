Man (59) aangehouden voor het doen van valse 112-meldingen

Op 21 juni was er weer een melding van een auto in het water. Daarop is de man aangehouden, omdat er vermoedens waren dat hij betrokken was bij de valse melding. Hij was in de buurt van de locatie.

In zijn auto werd een verstopte telefoon gevonden. Op deze telefoon waren de meldingen gedaan. Hij bekende na zijn aanhouding en moet binnenkort voor de rechter verschijnen.