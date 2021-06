Operaasje Fryske Flagge: Arne Jent Lesterhuis ging voor de Waddenvogels naar Paraguay

Anne Jent Lesterhuis ging voor de vogels naar het Zuid-Amerikaanse Paraguay. Hij was al jong gek op vogels en ook droomde hij ervan om naar Zuid-Amerika te gaan. Op zijn 19e werden beide dromen werkelijkheid. "Toen ik 19 was, kon ik met een soort van uitwisselingsproject naar Paraguay reizen", zegt Lesterhuis. Door zijn studie Wildlife Management kon hij hier een Waddenvogelproject leiden voor een vogelbeschermingsorganisatie.

De kievit en de grutto

Zo is hij voor zijn werk nog veel met Fryslân bezig. "Het klinkt misschien wat raar", zegt Lesterhuis. "In Paraguay hebben we geen meren. Toch komen de Waddenvogels hier terecht."

Deze 'Waddenvogels' komen van het noorden en vliegen door de binnenlanden naar de kust in het zuiden van Paraguay. "We hebben hier een soort van grutto en een soort van kievit. Het zijn andere soorten, maar het is wel dezelfde familie."

Groene stad

Lesterhuis woont in Fernando de la Mora: een stad met veel bomen. De schaduw ervan maakt de zomer van Paraguay een stuk minder heet. "In andere steden hebben ze vaak niet veel bomen, maar hier is het echt heel groen."

Of hij ooit terug zal komen? Daar is Lesterhuis niet zeker van. "We hebben het goed hier, mijn werk is hartstikke mooi. De kinderen hebben hier school. Misschien dat ze later naar Nederland willen om te studeren."