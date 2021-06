Langdurende klachten na corona: "Lichaam schiet in overlevingsmodus"

Eén van de mensen die succesvol revalideerde met fysiotherapie is Omnid Jahrome. Hij was erg ziek door het virus maar kreeg pas later last van de langdurige klachten. "Na twee of drie weken ziek zijn wilde ik weer wat doen, ik ging wandelen. Toen begon de opvlamming van het virus, een ontstekingsreactie in mijn longen," vertelt Jahrome.

Hij is in het dagelijks leven vaatchirurg in het MCL in Leeuwarden. "Met preparaten en medicijnen is het na een tijdje beter geworden. Op de longfoto's was niet veel te zien."

Na een revalidatie-traject kwam hij uiteindelijk terecht bij fysiotherapeut Bryon Steeman. "Wij hebben tot nu toe ongeveer 20 mensen behandeld die revalideren van longcovid."

Overlevingsmodus

Veel van de patiënten komen in een soort van 'overlevingsmodus'. "Daar bedoel ik mee dat de patiënten niet helder voor ogen hebben hoe ze moeten revalideren. Je kunt je voorstellen dat het lastiger is om de juiste keuzes te maken voor je herstel wanneer je extreem vermoeid bent."