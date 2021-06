Leeuwarder groep-8 leerlingen voor de camera in plaats van op de planken

"Geef acht!" Bij basisschool De Eestroom in Leeuwarden marcheren de kinderen voor de camera. Hun eindfilm gaat over een oorlog. In het verhaal worden de kinderen van groep acht opgeroepen om mee te vechten. Vandaag filmt groep acht buiten: het tromgeluid klinkt over het terrein.

"Een voorstelling vind ik best wel ongemakkelijk. Bij een film voel ik me fijner", zegt één van kinderen, die de vriend van de hoofdpersoon speelt. Nee, een hoofdrol hoeft hij niet. "Als ik er maar in zit."

Première in een theaterzaal

"We gaan nog één scene doen", zegt meester Anton, die vandaag niet alleen meester is, maar ook opnameleider, regisseur, dj en voor deze scène op de trom slaat. "Het is druk, de laatste weken van het schooljaar."

Volgens meester Anton was het nog vrij lastig om de film te maken: ze wisten pas op het laatste moment wat ze wel of niet konden doen. "We hebben er nu voor gekozen om het in première te laten gaan in een echte theaterzaal. Er mogen een aantal ouders bij en de leerlingen. Er moet wel afstand worden gehouden. Maar we zijn heel blij dat we volgende week woensdag de première van de film hebben"

Jong acteertalent

De film mag dan wel gemaakt worden met basisschoolkinderen: op de set gaat het er serieus aan toe. "We verwachten wel echt wat van de kinderen", zegt meester Anton. "We willen wel wat leuks laten zien aan de ouders. En het is voor de kinderen ook leuk om later terug te kijken, natuurlijk."

En zit er ook talent tussen? "Er zijn een paar kinderen die echt wel opbloeien", zegt meester Anton.