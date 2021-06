SC Cambuur met 23 spelers naar Ameland, afscheid van Antonia

"Ieder gaat zijn eigen weg, maar we houden wel contact", zo houdt technisch manager Foeke Booy nog een slag om de arm wat Antonia betreft. "Het budget is zodanig dat we andere keuzes moeten maken."

Antonia en een delegatie van Cambuur konden pas deze week om tafel, omdat hij de afgelopen weken in actie kwam voor het nationale elftal van Curaçao. Deze week was de aanvaller even terug in Nederland en konden de zaken besproken worden.