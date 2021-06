Oranje-international Sisca Folkertsma naar Girondins de Bordeaux

Bordeaux werd in de afgelopen twee seizoenen derde in de hoogste Franse vrouwencompetitie. Bij Bordeaux speelt ook Oranje-international Katja Snoeijs.

Avontuur

"Ik ben klaar voor de volgende stap in mijn carrière. Na negen jaar op het hoogste niveai in Nederland en vijf prijzen, kijk ik uit naar mijn eerste buitenlandse avontuur", laat Folkertsma weten op de website van haar management.

"Bordeaux gaat volgend jaar de Champions League in en ik heb bovendien goede verhalen gehoord van Katja (Snoeijs, red.). Ik kijk ernaar uit om na de Olympische Spelen aan te sluiten", aldus Folkertsma.

Olympische Spelen

Folkertsma is op dit moment in voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Op 21 juli speelt ze met Oranje het eerste groepsduel tegen Zambia.