Omrop TIP: portret van Reboelje in Weromrop.tv

Reboelje is in 1987 opgericht. De band bestaat uit Rommert Reitsma, Durk Hogendorp, Tsjerk Bootsma, Marius de Boer en Tiede Lanting. Al als jongetjes droomden Durk en Tiede, beiden uit Wommels, dat ze ooit nog eens in It Dielshûs in hun dorp zouden spelen. "Die droom is nu uitgekomen."

Het eerste optreden van Reboelje was een talentenjacht in Drenthe. "We werden gedeeld eerste", vertelt een van de bandleden. Datzelfde jaar stonden ze ook op Aaipop dat toen voor het eerst werd georganiseerd. "Als pauzeact, want de programmering was al rond." Het nummer 'Deade man' speelden ze met witte maskers op.

Sfeer

De muziek wordt betiteld als 'theatraal, Fries en serieus.' "Het moet sfeer hebben", zeggen de leden zelf. Marius de Boer schrijft de meeste teksten. "Als het me raakt in mijn buik, weet ik dat het goed is. Bij het zingen hoor je of het klaar is. Dan begint zo'n tekst iets te vertellen."