Rood radiolichtschip van Harlingen in financiële problemen

Het schip ligt al meer dan 15 jaar in de haven van Harlingen, en als het aan Sietse Brouwer ligt blijft dat ook nog wel even zo. Brouwer is de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Lichtschip en houdt zich bezig met de situatie.

Door anderen gebruiken

Brouwer maakt zich nu dan ook grote zorgen. "Wij hebben het altijd wat kunnen redden door de radio-uitzendingen die hier vandaan kwamen. Dat was al wat minder de afgelopen tijd, dus we wilden het schip zo maken dat het gebruikt worden kan door anderen. Presentaties, exposities, zulke dingen."

Op 8 maart heeft het schip een open dag gehad met veel bezoekers, maar een dag later ging alles op slot. "Sinds die tijd hebben we eigenlijk maar heel weinig werk kunnen doen."

Actie houden

De stichting heeft geld en vrijwilligers nodig om het schip te onderhouden. "We zijn voor het laatst op het water geweest in 2009, en officieel moet dat een keer in de vijf jaar. Dus wij zijn net te laat. Dat kost 15.000 euro," zegt Brouwer. De stichting is nu met een actie bezig om dat geld bijeen te krijgen.

Maritieme historie

Jenni Baynton is het enige lichtschip in Nederland met een zendmast aan boord. Het moet dan ook uit de haven van Harlingen verdwijnen. "Helemaal als zij er scheermesjes en theelepeltjes van maken. Dan gaat 'ie voor groot ijzer. Het is een stukje maritieme historie. Dat zou wel heel erg zonde zijn."