VIDEO: 4 ex-coronapatiënten ontmoeten elkaar: "De omgeving ziet het niet zoals jij het ziet"

"Het is heel confronterend dat nu het leven weer opengaat voor iedereen", zegt Kyra Cuperus van 22 jaar. Een half jaar geleden kreeg ze corona en haar leven is nog steeds niet zoals vroeger. Ze kan niet werken of sporten en heeft niemand in haar omgeving die hetzelfde meemaakte. Daarom heeft Omrop Fryslân een ontmoeting geregeld met nog drie andere ex-coronapatiënten in De Pleats in Burgum.