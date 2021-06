Hans Wiegel slaat eerste paal voor proef-wolvenhek bij Boijl

Gemeente Weststellingwerf was niet op de hoogte van het proefhek. De stichting heeft intussen wel contact gelegd met gemeente Weststellingwerf, woensdag is er een gesprek op ambtelijk niveau.

Doel: discussie verder krijgen

"In de herfst hebben we een vergadering met alle stakeholders en politieke partijen", zegt Bouma. "Dan willen we laten zien hoe we het voor elkaar willen krijgen. In de pilot zitten ook een paar overgangen, zodat we kunnen latten zien hoe we dat kunnen oplossen."

Bouma realiseert zich dat een compleet wolvenhek veel vraagt. "Je hebt te maken met particulieren en overheden. Maar de meeste grondeigenaren hebben vee en hebben er daarmee ook belang bij."

Keuze maken

Voor Bouma is het een statement. "Wij dwingen ze om een keuze te make. We zeggen hiermee duidelijk: als jullie geen keuze maken, is dat ook een keuze. Dan grazen er over tien jaar geen schaap, koeien en paarden meer in Fryslân. Het is om de discussie een stap verder te krijgen en iedereen de ogen te openen."