Wender krijgt zes tiny houses bij zorgopvang De Marene in Leeuwarden

Cor Schaafsma legt uit dat er bij De Marene mensen kunnen worden opgevangen die dak- of thuisloos zijn. "Er is geen vervolg mogelijk, dus we willen zowel zorg als begeleiding. Vaak zijn het mensen die niet meer zelfredzaam zijn. We vangen hier momenteel 52 mensen op. Bij alle mensen speelt een zorgaspect."

Op eigen terrein

Maar het samen wonen past niet bij iedereen, zegt Schaafsma. "Niet alle mensen vinden een plek in de groepsvisie. Sommigen hebben wat minder prikkels nodig. En we kregen ook vragen voor opvang, bijvoorbeeld bij de nachtopvang. Daarom hebben we naar ons eigen terrein gekeken: wat is daar mogelijk?"

Voor Wender zijn de tiny houses een mooie oplossing, omdat ze na 1 januari ook aanbieder zijn in de WIz-GGZ (Wet langdurige zorg). Een grotere groep mensen kan dus een beroep doen op het zogeheten 'Beschermd Wonen'.