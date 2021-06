Brand bij mechanisatiebedrijf Easterein: door ingrijpen veel schade voorkomen

In Easterein stond het dak van een loods in brand. Het gaat om het dak van een mechanisatiebedrijf aan de Sibadawei. Er kwam veel rook vrij, daarom vroeg de Friese brandweer omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Door het snelle ingrijpen van de brandweer kon er veel schade worden voorkomen, want niet ver van het bedrijf ligt een olie- en bandenopslag.