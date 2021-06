Brand bij loods van mechanisatiebedrijf in Easterein

Er zijn diverse brandweerkorpsen uitgereden voor de brand. Volgens de brandweer komt er al minder rook vrij. Men voert een controle uit op het dak, daarvoor worden er met een kettingzaag gaten in gemaakt. Er is asbest vrijgekomen bij de brand, maar volgens de brandweer is alles op het terrein zelf neergekomen.

Het mechanisatiebedrijf verkoopt onder meer landbouwmachines en tuingereedschap.