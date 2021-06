Boerderijenstichting Fryslân houdt verkiezing voor mooiste moderne boerderij

Eigenlijk werd de zoektocht vorig jaar al gelanceerd, maar toen kwam het coronavirus en werd de verkiezing stilgelegd. "Dat was heel zuur, we hadden een prachtig jubileumprogramma gemaakt. Maar het ging allemaal niet door. Nu pakken we voor een deel toch nog uit dit jaar: die zoektocht naar de mooiste moderne boerderij pakken we weer op," vertelt voorzitter Piet Vellinga.

Enthousiasmeren

Voorwaarde is wel dat de boerderij nog als agrarisch bedrijf in gebruik is. "We gaan zelf op pad door onze streken en als we een moderne boerderij tegenkomen, doen wij een briefje door de brievenbus. Ze hopen we dat we straks op een 30 boerderijen kunnen komen. Bestuursleden zijn al in Weststellingwerf geweest, daar hebben boeren al zo'n brief gekregen. Wij proberen ons enthousiasme over te brengen, dan is het aan de boeren om mee te doen." zo geeft Vellinga aan.

Het hele ensemble

Er is expres gekozen voor het nieuwere type. "Er zijn veel oude boerderijen, maar wij wilden ook eens aandacht schenken aan de nieuwere. We hebben hiervoor de periode na 1990 aangehouden: de gebouwen van deze tijd. Een jury beoordeelt het geheel. Niet enkel de stal, maar het hele ensemble. Het heeft ook een landschappelijk aspect. Het is een beoordeling op het geheel van de boerderij en haar omgeving."