Doarpetoer trok Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel achter het bureau vandaan

De 30 dorpen langs trekken was wel veel werk, zegt projectleider Nynke Dölle. "Maar het is wel mooi om te doen. Inwoners waarderen het heel erg dat de gemeente naar hen toe komt. In de kleine dorpen is de gemeenschapszin heel sterk. Mensen passen op elkaar en helpen elkaar. Er zijn veel vrijwilligers die voorzieningen in stand houden. Dorpshuizen spelen daar een belangrijke rol in."

Er zit een duidelijk verschil tussen de kleinere dorpen en de grotere kernen, zo bleek. Dölle: "We hebben gevraagd of het fijn wonen is in het dorp en of mensen nog wat missen. Ieder dorp is uniek, dus voor ons betekent het straks ook maatwerk leveren."

Achter het bureau vandaan

Dölle is maar wat tevreden over de Doarpetoer en zou het andere gemeenten ook aanbevelen. "Wij kunnen niet van achter het bureau vandaan bedenken wat goed is voor onze inwoners."

Het blijft volgens Dölle niet bij praten: de gemeenten moeten straks voorzieningen en initiatieven gaan ondersteunen. "Eind dit jaar is er een visie vastgesteld door beide gemeenteraden. Dat vormt ook het kader voor subsidie voor initiatieven en organisaties. De gemeente kan ook helpen bij de aanvraag van fondsen. En vooral verbinden tussen mensen."