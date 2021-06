Kamp Morra naar Den Haag: "Blijkbaar is Fryslân soms toch te ver weg"

Intussen heeft de organisatie wel telefonisch contact gehad met het Friese Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA), zo zegt initiatiefnemer Wini Weidenaar. "Wij dachten: we moeten het maar wat dichterbij zoeken. Hij vond het ook wel vervelend en zei: dit kan niet. Wij willen jullie helpen. Hij heet ons welkom in Den Haag om ons verhaal daar te doen."

Weidenaar vindt het wel jammer dat het zo ver moet komen. "Blijkbaar is Fryslân soms toch wat te ver weg. Heel jammer. Maar we hopen daar ons verhaal te doen en dat het wat oplevert."

Jeugd

Daartegenover waren de reacties vanuit Fryslân zelf overweldigend. "Het heeft mij geraakt hoe betrokken men in Morra was. Ook veel jongeren waren erg betrokken. Daarom is het ook zo geweldig dat zij mee willen naar Den Haag."

Boekje overhandigen

De initiatiefnemers willen in Den Haag een boekje overhandigen. "Daarin staat wat wij in Kamp Morra hebben gedaan en hoeveel mensen poppen hebben gemaakt. Van de 50 kinderen voor wie de regering beloofde om ze op te vangen, zijn er nog slechts twee opgevangen. En dat is nog maar een eerste stap. De beelden van vluchtelingen zijn zo schrijnend. Dit beleid is zo niet goed."