300 Friezen delen hun verhaal over nasleep corona

Kyra Cuperus is slechts 22 jaar oud, maar zo voelt ze zich niet: "Ik voel me net een oma. Een jong persoon in een oud lichaam. Ik sportte drie keer per week. Ik was heel fit. Nu heb ik geen leven meer. Ook geen sociaal leven meer. Ik kan er met niemand over praten, vrienden hebben nergens last van gehad. Ik voel me eenzaam."

Veel van de mensen die een reactie hebben gegeven, voelen zich niet begrepen door de mensen die gezond door het leven gaan. Juist omdat het virus zo nieuw is. Ze geven aan dat het coronavirus nog steeds wordt gezien als 'maar een griepje' en hebben het daar moeilijk mee.